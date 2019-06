PS4 Days of Play Edition disponibile dal 7 giugno, aperti i preordini in Italia

Come parte della promozione PlayStation Days of Play (in programma dal 7 al 17 giugno) Sony lancerà anche una PS4 Limited Edition, ora disponibile per il preordine su Amazon.

Questa versione della console con hard disk da 1 Terabyte si caratterizza per una colorazione Steel Black con i loghi PlayStation argentati posti in rilievo sulla parte frontale, presente anche un DualShock 4 della stessa tonalità.

Queste le caratteristiche riportate dal rivenditore: "Questo esclusivo modello vanta una colorazione Steel Black. Le icone PlayStation argentate in rilievo sulla superficie superiore. Controller wireless DualShock 4 abbinato."

Potete prenotare la nuova PS4 Days of Play Limited Edition su Amazon.it al prezzo di 359.99 euro, con consegna prevista per il 7 giugno 2019. La confezione non include giochi o abbonamenti extra, ricordatevi che si tratta di una Limited Edition prodotta e venduta solamente per un periodo di tempo limitato e disponibile solamente fino ad esaurimento scorte.