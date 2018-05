PS4 Days of Plays Limited Edition disponibile dall'8 giugno per un periodo limitato

Come confermato da Sony Interactive Entertainment, la PlayStation 4 Days of Plays Limited Edition sarà acquistabile a partire dall'8 giugno per un periodo di tempo limitato. Diamo un ulteriore sguardo a questa versione speciale della console Sony.

I Days of Plays offrono una serie di sconti a tema PlayStation sui giochi, sui servizi e sull'hardware, proponendo per l'occasione anche un nuovo modello di PlayStation 4 Slim da 500GB dedicato all'evento: potete vederlo nel filmato proposto in cima e nelle immagini riportate in calce alla notizia.

A partire dall'8 giugno, la console potrà essere preordinata su Amazon.it al seguente indirizzo:

Preordina PlayStation 4 Days of Plays Limited Edition + secondo DualShock 4 (link)

Il preorder è disponibile anche sul sito di GameStop al prezzo di 399,98 euro, proponendo anche in questo caso il modello PS4 Slim da 500GB con il secondo DualShock incluso nella confezione. Ricordiamo inoltre che durante i Days of Play verranno proposti diversi sconti sul PlayStation Store relativi ai giochi tripla A come God of War, Horizon Zero Dawn, Shadow of the Colossus, Call of Duty WWII, Far Cry 5, Assassin's Creed Origins e Grand Theft Auto V. Le promozioni saranno valide dall'8 al 18 giugno, quindi vi consigliamo di farvi trovare pronti per approfittarne in tempo.