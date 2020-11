PS4: è disponibile il download al firmware 8.01, ecco le novità

Questa mattina è stato pubblicato da Sony un nuovo aggiornamento firmware per PlayStation 4, quasi sicuramente l'ultimo prima dell'arrivo sugli scaffali dei negozi italiani di PlayStation 5, la cui uscita è prevista per domani, 19 novembre 2020.

Il peso del download di questo nuovo aggiornamento è di poco meno di 500 MB e non sembra che la sua installazione sia obbligatoria per poter usufruire delle funzionalità online della console appartenente all'ormai "vecchia generazione". Se siete curiosi di scoprire quali sono le novità incluse nei file del nuovo update non abbiamo grandi informazioni da darvi, poiché come accade sempre più spesso l'unica voce presente nel changelog ufficiale fa riferimento a delle generiche migliorie alla stabilità del sistema e alle performance della macchina. Non è da escludere in ogni caso che sotto il cofano si nascondano dei piccoli accorgimenti legati a PlayStation 5, magari un fix che sistema i problemi riscontrati da alcuni utenti per quello che riguarda il sistema di trasferimento di giochi e salvataggi da PS4 a PS5.

Prima di salutarvi, vi rimandiamo alla nostra guida su come scaricare gli aggiornamenti firmware di PlayStation 4, la quale potrebbe tornarvi utile proprio per l'update 8.01.