PS4: disponibile il firmware 7.51, ecco tutte le novità

Come avrete notato accendendo la vostra PlayStation 4, Sony ha appena pubblicato un aggiornamento nuovo di zecca per la sua console, il cui firmware è giunto ora alla versione 7.51.

Sul sito ufficiale è stato riportato che l'update in questione si limita a migliorare la stabilità del sistema ma, stando alle testimonianze di alcuni utenti, il principale obiettivo di questo aggiornamento è la risoluzione di fastidiose problematiche che si sono manifestate con il firmware 7.50. Parliamo per l'esattezza dell'errore SU-42118-6, il quale impediva ad una ristretta cerchia di possessori della console di leggere correttamente i propri dischi o di espellerli. Se siete quindi tra gli utenti che hanno riscontrato questo problema, vi invitiamo ad effettuare l'aggiornamento il prima possibile. Sfortunatamente non ci sono altre novità da segnalare riguardo il nuovo firmware, che come potete intuire dalla sua numerazione non è altro che un update minore e, in quanto tale, non implementa nuove funzionalità nel sistema operativo della piattaforma.

