PS4 e DualShock 4: la community si sorprende delle 'funzionalità segrete' del controller

La presentazione ufficiale con le immagini del DualSense di PS5 ha calamitato le attenzioni dei fan, ed è forse questo il motivo per cui un messaggio pubblicato da un utente di Reddit sulle "funzionalità segrete" del DualSchock 4 di PS4 sta destando un crescente interesse tra gli appassionati di videogiochi.

Con uno stringato messaggio condiviso sulle pagine del subreddit ufficiale di PS4, il giocatore conosciuto come Omegastriver spiega a tutti i giocatori su PlayStation 4 e PS4 PRO che "per vostra informazione, se tenete premuto il pulsante PS sul controller per 10 secondi ne causate lo spegnimento".

Il post in questione ha scatenato una vera e propria reazione a catena, con tantissime risposte di chi non era a conoscenza di questa funzionalità ed è rimasto sorpreso dall'apprendere che sì, basta davvero tenere premuto per una decina di secondi il tasto PS centrale del DualShock 4 per spegnerlo senza effettuare ulteriori procedimenti all'interno della dashboard di PlayStation 4.

C'è anche chi, cogliendo al volo la grande visibilità ottenuta dal messaggio del redditor, ha fatto un veloce ripasso dei "trucchi segreti" del DualShock 4, come quello di tenere premuti in contemporanea i pulsanti Share e PS per qualche secondo per forzare il processo di risincronizzazione wireless del controller con i dispositivi Bluetooth nelle immediate vicinanze (come tablet, smartphone e computer). E voi, eravate a conoscenza di queste funzioni "nascoste" del DualShock 4 di PS4? Intanto, date un'occhiata al design fan made di PS5 che si rifà al devkit e al DualSense.