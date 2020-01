PS4: due giochi a meno di un euro e sconto del 98% tra i nuovi saldi del PlayStation Store

I rappresentanti di SIE hanno annunciato la nuova tornata di sconti del PlayStation Store con giochi in offerta a meno di 20 euro. L'ultima iniziativa promozionale di Sony comprende due giochi PS4 che vengono venduti a meno di un euro e con uno sconto del 98% sul prezzo di listino.

I titoli che sono interessati da questa estrema riduzione di prezzo, come possiamo facilmente intuire, sono due progetti indipendenti che non hanno riscosso il medesimo successo di pubblico e critica che ha caratterizzato altri videogiochi provenienti dalla scena "underground".

I giochi in questione sono infatti il platform a scorrimento Shiny: A Robotic Adventure e Defunct, un'avventura che fonde delle sessioni racing arcade all'esplorazione di ambientazioni post-apocalittiche. In entrambi i casi, il prezzo originario di 14,99 euro ha ricevuto una riduzione tanto ampia da portarlo a soli 24 centesimi di euro per gli abbonati a PlayStation Plus che decidono di acquistarli usufruendo di uno sconto del 98%.

Prima di lasciarvi al modulo dei commenti per sapere che cosa ne pensate al riguardo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate un articolo sui migliori giochi PS4 in sconto a meno di 5 euro su PlayStation Store durante i Saldi di Gennaio che si concluderanno nella giornata di domani, venerdì 18 gennaio.