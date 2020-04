PS4 e la fine di un'era: un analista riflette sulla conclusione del supporto alla console

Nell'attesa dell'arrivo di PlayStation 5 e Xbox Series X, e con esse dell'inizio della nextgen, l'analista videoludico Benji-Sales sottolinea un dato che, a suo giudizio, evidenzierebbe l'ormai prossima fine del ciclo di vita di PS4.

Prendendo spunto dalla rimozione dal PS Store di The Last of Us 2 in funzione dell'annuncio del rinvio a data da destinarsi del kolossal di Naughty Dog, Benji-Sales riflette sulla conclusione del supporto all'attuale generazione di console PlayStation ponendo ai suoi follower un quesito piuttosto semplice: "Volete un chiaro esempio di come questa generazione sia ormai agli sgoccioli? Al momento sono disponibili solo 6 giochi in preordine sul PS Store americano. Esatto, sono solo sei, e due di questi non saranno sul mercato almeno fino a settembre".

L'analista si chiede poi se non sia arrivato il momento, per Sony, di concentrare la propria comunicazione in tema di nextgen focalizzandosi sulla lineup di lancio di PS5: "È giunta l'ora di iniziare a fare gli annunci dei videogiochi di prossima generazione".

Nel momento in cui scriviamo, in effetti, sono soltanto sei i videogiochi in preordine su PlayStation Store: due di essi arriveranno ad aprile (Predator Hunting Grounds e Trials of Mana), due saranno disponibili a metà 2020 (Ghost of Tsushima e Wasteland 3) e gli ultimi due usciranno alla fine dell'estate (Marvel's Avengers e Cyberpunk 2077), con The Last of Us Parte 2 piombato a sorpresa in un limbo commerciale di cui non si conosce ancora la fine. Dei giochi già confermati per PS5, oltretutto, non sappiamo ancora quali di essi approderanno al lancio della console e quali, invece, arriveranno in un secondo momento, come Godfall, Outriders o Rainbow Six Quarantine.