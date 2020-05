PS4: tutte le esclusive che hanno venduto più di 10 milioni di copie

Nonostante le esclusive Sony esistano dai tempi della prima PlayStation, è solo nell'attuale generazione di console del colosso nipponico, ovvero con PS4, che le vendite dei titoli esclusivi hanno avuto un incredibile successo in termini di vendite.

Grazie al lavoro svolto da un utente di Resetera, è possibile notare come generazione dopo generazione sia andato costantemente ad aumentare il numero delle esclusive PlayStation in grado di piazzare sul mercato più di 10 milioni di copie.

Ecco di seguito tutte le esclusive più vendute degli ultimi anni, incluse anche quelle delle prime tre PlayStation:

PS1

Gran Turismo - 10,85 milioni

PS2

Gran Turismo 3 - 14,89 milioni

Gran Turismo 4 - 11,76 milioni

PS3

Gran Turismo 5 - 11,94 milioni

PS4

Horizon Zero Dawn - superati i 10 milioni di copie a febbraio 2019

Uncharted 4: Fine di un ladro - superati i 16 milioni di copie ad ottobre 2019

The Last of Us - superati i 20 milioni di copie su PS3 e PS4 ad ottobre 2019

God of War - superati i 10 milioni di copie a maggio 2019

Spider-Man - superati i 13,2 milioni di copie ad agosto 2019

Come potete notare, ad eccezione dei vari capitoli di Gran Turismo non c'è mai stata un'esclusiva in grado di vendere così tanto prima dell'avvento di PlayStation 4, console che ha permesso anche al primo The Last of Us di raggiungere un pubblico molto più vasto.

In attesa di vedere quali saranno le esclusive di prossima generazione, vi ricordiamo che proprio oggi è stata mostrata una tech demo PS5 dell'Unreal Engine 5.