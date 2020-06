Giochi PS4: un fan ricrea le copertine con custodia e cover in stile PS1

Mentre cresce l'attesa per l'annuncio della nuova data dell'evento sui giochi PS5, l'utente di Reddit conosciuto come Byllogan ha sostituito le custodie di tutti i suoi videogiochi PS4 preferiti per reimmaginarli in stile PS1 con un boxart in formato CD e delle cover "a tema".

Il nostalgico utente di PlayStation 4 ha così tratto spunto dal lavoro svolto nei mesi scorsi da chi, come il "collega" redditor IanMazgelis, ha realizzato dei demake PS1 per le copertine PS4 di titoli celebri come Horizon Zero Dawn e Gravity Rush.

Anche in questo caso, l'appassionato di console Sony ha voluto omaggiare la ludoteca dell'attuale generazione del Monolite Nero modificando la custodia e l'immagine in copertina di giochi come Bloodborne, Final Fantasy 7 Remake, MediEvil, Call of Duty Modern Warfare, Resident Evil 3 Remake e tanti altri.

Il risultato finale di questo curioso esperimento in salsa retrogaming è immortalato nella fotografia scattata dal redditor e pubblicata sulle pagine del celebre portale, per poi essere ripreso e condiviso dai frequentatori dei principali social e degli altri forum di settore. Nel frattempo, c'è anche chi si sta cimentando in progetti analoghi e prova a immaginare l'aspetto delle confezioni dei giochi PS5 con fan art che coinvolgono, ad esempio, l'atteso action adventure a mondo aperto di Sucker Punch Ghost of Tsushima.