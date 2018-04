PS4 e Far Cry 5 dominano la classifca USA di marzo, ottimo debutto per Sea of Thieves

Dopo il leak emerso sul forum di ResetEra, il gruppo NPD ha confermato i dati di vendita relativi al mercato USA di marzo: in testa alla classifica troviamo PlayStation 4 sul fronte hardware e Far Cry 5 sul versante software. Ottimo debutto anche per Sea of Thieves.

Parlando di cifre, PS4, Xbox One e Nintendo Switch hanno segnato i seguenti numeri:

Famiglia PlayStation 4: 354 mila

Nintendo Switch: 308 mila

Famiglia Xbox One: 299 mila

Facendo un paragone diretto con le vendite di marzo 2017 registrate negli USA, le vendite globali sul fronte hardware sono diminuite del 32%, garantendo comunque un guadagno complessivo pari a 331 milioni di dollari. Se l'andamento di PS4 si è mantenuto pressoché stabile, quello di Xbox One ha registrato una crescita abbastanza netta, al contrario di Nintendo Switch che comprensibilmente non è riuscito a replicare le ottime vendite segnate durante il lancio dell'anno scorso.

Passando al software, invece, Far Cry 5 ha dominato la classifica sia su PlayStation 4 che su Xbox One, confermandosi il gioco più venduto negli USA a marzo. Il quinto capitolo, inoltre, ha stabilito un nuovo record per il franchise di Far Cry, confermandosi il titolo più venduto della serie davanti a Far Cry 3.

Discorso analogo si può fare per Sea of Thieves, che oltre a confermarsi il gioco Rare con il miglior lancio registrato dal 1995 è stato anche il secondo titolo più venduto negli USA a marzo 2018, e in generale l'ottavo gioco dell'anno più venduto al momento. Infine, segnaliamo che le vendite software sono diminuite del 10% rispetto all'anno scorso, garantendo comunque un guadagno complessivo di 613 milioni di dollari.