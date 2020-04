PS4: da FF7 Remake a Below, ecco tutti i giochi in uscita su PS Store questa settimana

Mentre cresce l'attesa per l'uscita di Final Fantasy 7 Remake, l'utenza di PlayStation 4 si appresta a vivere una settimana particolarmente ricca di sorprese: scopriamo allora quali sono i prossimi giochi destinati ad approdare su PS Store tra il 6 e il 12 aprile 2020.

Il piatto forte dell'offerta riservata alla community del Monolite Nero è certamente rappresentato dal ritorno di Cloud e Tifa con FF7 Remake, il kolossal ruolistico di Square Enix che promette di attualizzare le formule ludiche del capolavoro originario portando in dote una ventata di freschezza sia nel gameplay che nel comparto grafico.

Prima dell'arrivo su PlayStation Store del rifacimento current-gen di Final Fantasy 7, su PS4 assisteremo all'arrivo di diversi altri progetti come Below: la nuova versione dell'avventura roguelike di Capybara Games ci chiederà di addentrarci nelle viscere di una montagna per esplorare le misteriose rovine di un'antica civiltà e venire a capo dei numerosi enigmi che ostacoleranno il nostro cammino. La versione PS4 di Below comprenderà gratis l'update Explore, un aggiornamento che, come su PC e Xbox One, consentirà ai giocatori di curiosare tra gli scenari senza correre i rischi rappresentati dai nemici e dagli enigmi mortali dell'avventura base.

7 aprile

A Room Where Art Conceals

Below

Construction Simulator 3: Console Edition

Disaster Report 4: Summer Memories

Galaxy of Pen & Paper

Overcooked! 2 – Gourmet Edition

Pen and Paper Games Bundle

8 aprile

Arcade Archives THE TIN STAR

Convoy: A Tactical Roguelike

Null Drifter

Rush Rover

Van Helsing: Double Pack

9 aprile

AFL Evolution 2

Braveland Trilogy

Dissection

Down the Rabbit Hole

Drunkn Bar Fight

10 aprile

Final Fantasy 7 Remake

Final Fantasy 7 Remake - Digital Deluxe Edition

Per avere un quadro più chiaro della situazione che andrà delineandosi nei prossimi giorni, vi consigliamo di leggere questo approfondimento sui giochi in uscita questa settimana su PC e console.