PS4: il firmware 6.0 rivoluziona il sistema di ricerca dei titoli sul Playstation Store

Uno degli aspetti più criticati del Playstation Store è sicuramente il sistema di ricerca dei titoli, giudicato ben poco pratico dalla maggior parte dei videogiocatori. A quanto pare Sony ha finalmente ascoltato il feedback della community e ha deciso di cambiare le cose.

Come segnalato qualche ore fa da un utente su Resetera, l'ultimo aggiornamento della beta del firmware 6.0 di Playstation 4 e Playstation 4 Pro introduce un nuovo sistema per la ricerca dei giochi sul Playstation Store molto più pratico, veloce e funzionale. Invece di inserire una lettera alla volta scorrendo l'elenco dei singoli caratteri, sarà possibile impiegare il classico layout delle tastiere qwerty che utilizziamo quando inviamo i messaggi. Inoltre, potremo cercare un gioco digitando il nome del publisher o il genere di appartenenza, e il sistema fornirà un elenco più pertinente alle nostre ricerche. Nella galleria di immagini che trovate a fine news potete osservare la nuova interfaccia in arrivo con il firmware 6.0 di Playstation 4 e Playstation 4 Pro. E voi che ne pensate di questa aggiunta?

Purtroppo per il momento non sappiamo ancora molto dei contenuti e delle novità del software di sistema 6.0, restiamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte di Sony.