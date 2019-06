PS4 firmware 6.70: un bug del nuovo update blocca l'accesso a giochi e app?

Il 30 maggio, Sony ha pubblicato il firmware 6.70 di PlayStation 4. Sulle pagine del subreddit ufficiale di PS4, diversi utenti riferiscono di essere incappati in un fastidioso bug dopo aver provveduto ad aggiornare la console con l'ultimo update, da installare obbligatoriamente per accedere alle funzionalità online.

Un numero crescente di utenti PS4 afferma infatti di non poter accedere alle applicazioni e ai videogiochi appena scaricati dal PlayStation Network: una volta completato il download, a causa di questo bug le app presentano l'inequivocabile immagine di un lucchetto. Tentando di lanciare l'applicazione o il videogioco desiderato, la console sembrerebbe restituire un codice di errore CE-32809-2.

Gli sfortunati giocatori che hanno provato a risolvere questo problema ripristinando le licenze delle app attraverso la relativa funzione presente sulla propria PlayStation 4, oltretutto, hanno visto "stendersi" il bug anche alle app e ai giochi già presenti sulla console, aggravando ulteriormente la situazione.

In attesa che Sony confermi ufficialmente il problema e provveda a pubblicare un aggiornamento minore per il firmware 6.70, in rete stanno già comparendo diversi tutorial testuali e video guide esplicative che illustrano i passaggi da compiere per risolvere questo bug. Se avete provato a lanciare un'app "con lucchetto" (o con lucchetto e logo PSN Plus) e l'errore restituitovi dal sistema dovesse corrispondere al CE-32809-2, secondo quanto spiegato da questi tutorial per riportare la situazione alla normalità dovrebbe bastarvi disattivare e riattivare la vostra console come PS4 principale seguendo le procedure indicate dal menù di Gestione Account.