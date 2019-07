PS4 Firmware 7.0: avete i codici per la Beta? Condivideteli con i lettori di Everyeye!

Nella giornata di ieri Sony ha iniziato ad inviare ad alcuni fortunati utenti i codici per scaricare la Beta del Firmware 7.0 per PS4 e PlayStation 4 PRO. Non siete stati selezionati per la fase di test? Non disperate!

I codici ricevuti possono essere condivisi e riscattati su ben 20 differenti account, questo vuol dire che ogni codice potrà essere utilizzato non solo dal proprietario ma anche da 19 amici. Abbiamo dunque pensato di mettere a vostra disposizione lo spazio commenti per la condivisione e la ricerca di chiavi Beta Firmware 7.0 per PS4.

La condivisione è fortemente incoraggiata, poiché i giocatori che installeranno il Firmware 7.0 Beta non potranno avviare un party con utenti in possesso di una console con firmware precedente, dunque vi invitiamo a sfruttare lo spazio qui sotto per mettere a disposizione il vostro codice oppure per cercarne uno tra i membri della community di Everyeye.

Una delle nuove funzionalità del firmware 7.0 riguarda proprio il Party, con il numero dei partecipanti aumentato da 8 a 16, quale miglior occasione dunque per provare il nuovo aggiornamento?