PS4: il Firmware 7.0 introduce una nuova opzione per l'HDR

Il nuovo Firmware 7.0 di PlayStation 4 e PS4 PRO (ora in Beta solamente per un ristretto numero di utenti) non presenta solamente novità relative alla Party Chat ma anche all'HDR, secondo quanto riportato dai primi tester.

Il Redditor talgold fa sapere di aver scoperto nel firmware una nuova opzione legata all'HDR, che permette di aumentare o diminuire il livello di luminosità in maniera simile a quanto avviene con altri parametri dell'immagine come contrasto e nitidezza.

In genere i giochi non offrono opzioni specifiche per l'HDR mentre con il nuovo firmware sarà possibile effettuare le regolazioni direttamente dal menu opzioni video del sistema operativo. Da notare come questa funzionalità sarà compatibile anche con le app, tra cui Netflix e Amazon Prime Video.

Al momento non sappiamo quando il nuovo firmware sarà disponibile per tutti, su Everyeye.it trovate uno spazio per la richiesta e la condivisione codici Firmware 7.0 per PS4.