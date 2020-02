PS4 firmware 7.50: partono i primi inviti alla Beta del nuovo software di sistema

Su Twitter e sui principali social e forum di settore cominciano ad arrivare le segnalazioni della community per l'invio dei primi inviti alla Beta del firmware 7.50 di PlayStation 4 e PS4 PRO.

Dopo le anticipazioni legate all'invio delle email da parte di Sony Interactive Entertainment, sembra perciò trovare conferma la notizia della partenza del programma di beta testing che precede il lancio del nuovo aggiornamento di sistema del Monolite Nero che, si presume, avverrà nel corso delle prossime settimane.

Anche in questo caso, come per le segnalazioni precedenti, la descrizione fornita da SIE si limita ad illustrare il firmware 7.50 di PS4 come un intervento volto a "migliorare la 'qualità di vita' degli utenti e la stabilità del sistema", senza cioè fornire ulteriori informazioni sulle funzionalità aggiuntive che dovrebbero essere integrate nel software di sistema della console.

Oltre alla proverbiale opera di rimozione dei bug segnalati dagli utenti e all'altrettanto importante "rifinitura del codice" che si rende necessaria ciclicamente per velocizzare il sistema, l'aggiornamento potrebbe infatti introdurre delle modifiche alla dashboard e integrare delle migliorie all'interfaccia non ancora annunciate, o magari aggiungere delle funzioni inedite al Back Button del controller DualShock 4.