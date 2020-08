PS4: firmware 7.55 disponibile ora per il download, tutte le novità

Sony ha reso disponibile per il download un nuovo aggiornamento firmware per PlayStation 4 e PS4 PRO, update che porta il software di sistema alla versione 7.55 per entrambe le piattaforme. Ma quali sono le novità di questo aggiornamento?

In realtà non ci sono modifiche sostanziali da segnalare, l'update si limita infatti a "correggere bug e migliorare le performance del sistema operativo con l'utilizzo di applicazioni e giochi", come di consueto il changelog è piuttosto ermetico e non svela alcun dettaglio a riguardo.

Il firmware 7.55 pesa 471 MB e come detto si limita ad apportare alcune modifiche sotto il cofano, non aggiungendo funzionalità extra di alcun tipo. Un minor update che va a risolvere piccole criticità e migliorare l'esperienza utente, in attesa del firmware 8.0 per PS4 ora in fase di test presso un gruppo selezionato di utenti.

Il major update 8.0 dovrebbe arrivare a fine anno, al momento però Sony non ha fornito una data di lancio precisa. Questo nuovo aggiornamento includerà numerose funzionalità richieste a gran voce dalla community mentre non ci saranno migliorie estetiche, al contrario di quanto accadrà invece con la New Xbox Experience per Xbox One.