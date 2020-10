PS4 e il firmware 8.0: la community protesta per le funzioni social rimosse

Ai recenti problemi con il firmware 8.0 di PS4 nella gestione dei party, si segnala la protesta della community che sta montando in rete per alcune funzionalità rimosse da PlayStation 4 con l'ultimo aggiornamento del software di sistema.

La redazione di ComicBook ha riassunto tutte le criticità segnalate dagli utenti del Monolite Nero sui siti e sui principali forum di settore. Le maggiori problematiche emerse dal firmware 8.0 di PS4 riguardano la funzione che consentiva ai giocatori di accedere agli Eventi e crearne di nuovi.

Una volta aggiornato il software di sistema della console Sony all'ultima versione, dall'interfaccia di PS4 è scomparsa anche l'opzione per la creazione di community private, con l'unica possibilità rappresentata dall'accesso e dalla gestione delle community private già aperte.

In vista del lancio di PS5, il colosso tecnologico giapponese si prepara ad aggiornare il PlayStation Store alla nuova versione: nel momento in cui scriviamo, anche l'opzione per creare una Lista Desideri è stata rimossa con il firmware 8.0. Dietro a queste modifiche, quindi, potrebbe celarsi l'intenzione di Sony di riorganizzare l'intero ecosistema di funzioni e app social in previsione dell'avvento ormai imminente della nextgen.

Molti degli interventi promessi da Sony sulle componenti social del proprio ecosistema di console, d'altronde, sono stati illustrati nel recente video reveal dell'interfaccia di PS5, di conseguenza non sappiamo se gli elementi rimossi da PS4 torneranno o meno nel corso delle prossime settimane in una nuova forma.