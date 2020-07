PS4 Firmware 8.00: stanno arrivando gli inviti per la Beta!

Dopo le prime segnalazioni di qualche giorno fa, sembra che Sony stia estendendo gli inviti per partecipare alla Beta del Firmware 8.00 di PlayStation 4.

In rete si stanno moltiplicando a vista d'occhio le segnalazioni dei giocatori che a partire da oggi pomeriggio hanno cominciato a ricevere l'invito - con tanto di codice a 12 cifre da riscattare su PlayStation Store - per partecipare al testing del nuovo software di sistema, ed è molto probabile che tra i fortunati ci siate anche voi. Andate a controllare la casella dell'email associata al vostro account del PlayStation Network!

Stando alle prime informazioni reperibili in rete, sembra che il nuovo Firmware intervenga sulla funzionalità dei Party, ma nella mail inviata ai giocatori selezionati Sony invita esplicitamente a non divulgare dettagli e/o trasmettere in streaming la dashboard di PlayStation 4 con il nuovo firmware installato, quindi siete avvisati.

Non sappiamo quando il Firmware 8.00 verrà reso disponibile per tutti i giocatori di PS4, ma dal momento che si trova nel pieno della fase Beta, potrebbero volerci ancora diverse settimane.