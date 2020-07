PS4 firmware 8.00: partono gli inviti alla Beta del nuovo software di sistema

Sui principali forum e social si moltiplicano le segnalazioni degli utenti che affermano di aver ricevuto un invito da Sony per scaricare la versione Beta del firmware 8.00 di PS4.

Come riferito dalla redazione di MP1ST, le email inviate da Sony Interactive Entertainment segnalano l'invio dei codici per accedere alla versione in beta testing del prossimo software di sistema di PlayStation 4.

Oltre alla proverbiale opera di rimozione dei bug segnalati dalla community del Monolite Nero, il changelog che accompagna questo nuovo firmware descrive l'introduzione di diverse modifiche alle funzionalità che caratterizzano il software di sistema di PS4. Tra queste, citiamo ad esempio le modifiche al sistema di gestione dei messaggi e dei Party, l'aggiunta di nuove opzioni per il controllo genitori e la possibilità di silenziare tutti i microfoni attraverso il menù rapido richiamabile dal tasto centrale del DualShock 4.

In calce alla notizia trovate il link al portale di MP1ST con la lista completa degli interventi, delle modifiche e delle ottimizzazioni presenti nella Beta del firmware 8.00 di PlayStation 4, la cui versione "finale" dovrebbe essere disponibile per tutti gli utenti della console Sony entro le prossime settimane. Sapevate che nell'impianto ipertecnologico giapponese di Kisarazu si produce una PS4 ogni 30 secondi?