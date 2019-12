PS4: il firmware si aggiorna alla versione 7.02 a una settimana dall'ultimo update

Non potendo ricorrere allo Spray per le Riparazioni utilizzato da Sam Bridges per ridurre le ammaccature dei pacchi di Death Stranding, i programmatori di Sony ripiegano sull'ennesimo aggiornamento di sistema di PlayStation 4 e PS4 PRO per risolvere gli indefiniti problemi accorsi con il recente update del firmware.

A una settimana dalla pubblicazione dell'update 7.01, l'azienda nipponica rende infatti disponibile la versione 7.02 del software di sistema di PlayStation 4. L'ultima versione del firmware della console Sony non sembra aggiungere alcuna funzionalità aggiuntiva, o almeno questa è la conclusione a cui si può giungere leggendo le note della patch che affermano come "questo aggiornamento migliora le prestazioni del software di sistema".

L'update 7.02 del firmware di PS4 dovrebbe essere già disponibile per tutti: a prescindere dall'apparente assenza di funzioni inedite, il nuovo aggiornamento dovrebbe contribuire a migliorare la stabilità di giochi e applicazioni.

In attesa di scoprire quali sorprese ha in serbo per noi Sony con gli aggiornamenti che porteranno il software di sistema di PlayStation 4 alle versioni 7.50 e 8.00 nel 2020, vi ricordiamo che il firmware 7.0.0 di PS4 ha esteso la dimensione del party a 16 membri, migliorato la qualità audio della chat e introdotto il Remote Play su sistemi mobile Android.