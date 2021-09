PS4: giochi su disco funzionanti anche con batteria scarica, dopo il nuovo firmware

Come vi abbiamo segnalto tempo fa, le console PlayStation presentavano funzionalità limitate una volta che la batteria CMOS si fosse scaricata o avesse subito un guasto. Casi di questo tipo, impediscono di avviare diversi giochi (specialmente quelli votati al multiplayer online) e limitano in generale le operazioni che la console può compiere.

C'è da dire che non si tratta di un problema diffuso, e che questi risultati sono stati ottenuti da alcuni appassionati che hanno volontariamente rimosso la batteria dalle proprie console. In ogni caso, sembra proprio che con l'ultimo aggiornamento del firmware diffuso recentemente da Sony, il problema sia stato definitivamente risolto.

Come segnalato dal profilo Twitter Destruction Games, sembra proprio che con l'ultimo update PlayStation 4 sia perfettamente in grado di avviare e leggere i giochi su Blu-Ray anche con batteria scarica. Questo non avveniva in precedenza, ed anzi si verificano casi frequenti di crash ed errori di sistema. Il cinguettio che trovate in calce ci conferma inoltre che è possibile ottenere i Trofei di ciascun titolo, sebbene l'orario non venga registrato a causa della mancanza della batteria CMOS, per cui non la console non alimenta più l'orologio e non può sincronizzare il tempo.

Non è però confermato che il fenomeno noto su Internet come CBOMB sia stato risolto anche con i giochi in versioni digitale (Destruction Games è alquanto pessimista al riguardo), e non sappiamo inoltre se le cose siano cambiate anche su PS5. Staremo a vedere se ci saranno ulteriori scoperte nelle prossime ore in grado di fare maggiore chiarezza sulla questione.