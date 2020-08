PS4: gratis sul PS Store due temi legati alla Champions League, link al download

Se siete fan della UEFA Champions League, sappiate che Sony ha appena pubblicato per voi ben due interessanti temi sul suo PlayStation Store, pronti da scaricare senza costi aggiuntivi.

I due temi, uno statico ed uno dinamico, permettono di personalizzare l'aspetto della schermata principale della propria console e non solo, dal momento che uno dei contenuti in questione modifica anche l'aspetto delle icone della home. Per aggiungere questi aspetti personalizzati alla vostra raccolta non dovete far altro che aggiungerli a costo zero nel carrello dal PlayStation Store direttamente dalla console o dal sito web.

Ecco di seguito i link per il download:

Una volta scaricati i temi, li troverete pronti per l'utilizzo nella relativa schermata del menu delle impostazioni. È infatti possibile accedere al menu di personalizzazione della home selezionando "Impostazioni" e poi "Temi".

Vi ricordiamo che questi sono solo alcuni dei temi gratuiti che si possono scaricare sullo store Sony e con una semplice ricerca è possibile trovare numerosi altri contenuti di questo tipo e avatar per la personalizzazione del proprio profilo online.