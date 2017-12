PS4: in arrivo il nuovo tema dinamico ispirato alla dashboard di PlayStation 2

Realizzato dai ragazzi di, ecco arrivare sul PlayStation Store un nuovo tema dinamico dichiaratamente ispirato alla dashboard della storica

Superate le passate difficoltà legali, Truant Pixel ha infine ottenuto il consenso ed il supporto lavorativo di Sony Interactive Entertainment e Naughty Dog per dar finalmente vita al tema dinamico che potete ammirare grazie al video riportato in testata di notizia. Il tema è stato concepito per simulare "l'estetica, i suoni, e le funzionalità del menù di PlayStation 2", sebbene il logo ufficiale della console non sia stato riproposto per questioni legali.

Come potete osservare, viene riprodotta l'iconica fase di inizializzazione di PS2, con la presenza delle sette stelle e dell'orologio di cristallo. Inclusi anche effetti di illuminazione dinamica ed effetti sonori in alta qualità registrati dall'hardware originale. Il tema gira a 1080p e 60fps, e sarà disponibile per l'acquisto sul PlayStation Store europeo e nord americano a partire dal 6 dicembre al prezzo di 2,99 euro/dollari.

Cosa ne pensate del lavoro svolto da Truant Pixel? Rimanendo in tema, vi ricordiamo che, sempre il 6 dicembre, arriveranno sul PS Store Jak II, Jak 3, e Jak X Combat Racing come PS2 Classics.