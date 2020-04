PS4: invia la console in riparazione e riceve uno speciale regalo da Sony

Sta facendo il giro del mondo la storia di un utente Reddit che, dopo aver inviato la sua PlayStation 4 Pro all'assistenza Sony, ha ricevuto uno speciale regalo nel pacco contenente la console riparata.

Il ragazzo, il cui nickname su Reddit è pnut88, aveva inviato all'assistenza la sua PlayStation 4 Pro in edizione limitata (quella a tema God of War), ormai fuori garanzia, per un fastidioso problema al lettore. La riparazione, che ha avuto una durata più lunga del previsto a cause dell'emergenza Covid-19 è ha avuto un costo di circa 170 dollari, ha mostrato il lato umano degli impiegati Sony che lavorano nei centri assistenza. Nella confezione contenente la console ormai riparata, il videogiocatore ha trovato anche una bellissima lettera con una copia di MLB: The Show 20.

Ecco di seguito il messaggio:

"Caro possessore di PlayStation, grazie per il supporto continuo ai nostri prodotti e ai nostri servizi in tempi così difficili. Come segno d'affetto nei tuoi confronti, ti doniamo una copia di MLB: The Show 20. Faremo del nostro meglio per continuare a darvi il miglior supporto in futuro. Resta al sicuro e grazie nuovamente. Con affetto, il team dell'assistenza PlayStation."

Sulla custodia del gioco è ben visibile anche un post-it sul quale è scritto il nickname PSN dell'impiegato, che ha invitato il ragazzo ad aggiungerlo per fare qualche partita insieme.