PS4, ancora lamentele per i Party: Sony sta monitorando il feedback dei giocatori

Ancora non si placano le lamentele dei giocatori, ai quali non sembra proprio andare giù lo stravolgimento operato da Sony nei confronti della gestione dei party con la pubblicazione del firmware 8.0.0 di PlayStation 4 hanno visto la gestione dei party co

Sony, sostanzialmente, ha tentato di operare un'unificazione tra l'app Party e Messaggi, ma ciò non avrebbe portato ad un miglioramento dell'esperienza d'uso... tutt'altro! Adesso, per invitate altri giocatori al party è necessario passare per dei gruppi di messaggistica preformati, complicando di fatto una procedura che in precedenza era ben più snella. Per i gruppi di giocatori affiatati già in possesso di una conversazione condivisa il problema non si pone, ma per chi si ritrova a giocare e conoscere persone sempre diverse, è ben più complicato: per ogni nuovo giocatore è necessario creare un nuovo gruppo e inviare l'invito.

Questa e altre modifiche, unitamente ai gravi problemi di rete generatisi dopo la pubblicazione del Firmware 8.0.0, hanno scatenato la rabbia dei giocatori, che non è passata inosservata ai vertici di Sony. Con un nuovo comunicato affidato all'account ufficiale di PlayStation, la compagnia giapponese ha fatto sapere di essere impegnata nella valutazione delle opinioni della community, con l'obiettivo di intervenire per migliorare il nuovo sistema dei party: "Hey ragazzi - volevamo solo farvi sapere che stiamo monitorando il vostro feedback in merito ai recenti cambiamenti dei Party su PlayStation 4. Grazie per aver condiviso la vostra opinione, vi terremo aggiornati".

Il firmware 8.0.0 ha anche preparato il sistema operativo di PlayStation 4 all'arrivo di PS5, abilitando il Remote Play con la console next-gen e il supporto ad un'altra funzione dei party fortemente contestata, che consentirà ai giocatori PlayStation 5 di registrare le conversazioni (comprese quelle con gli utenti PS4) per segnalare ai moderatori abusi e molestie verbali.