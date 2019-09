PS4: da FIFA 20 a MediEvil, tutti i giochi presenti alla Milan Games Week

La più importante fiera videoludica italiana sta per aprire i battenti. La Milan Games Week si svolgerà presso la Fiera di Milano Rho nel weekend dal 27 al 29 settembre, e tra i numerosi espositori non mancherà neppure Sony, che sarà presente nel padiglione 8 con una line-up ricca di titoli e ben 150 postazioni di gioco.

A seguire trovate una lista con tutti i giochi che potranno essere provati in fiera, che spaziano da esclusive per PlayStation 4 e giochi di terze parti, passando per titoli che possono già fregiarsi dello status di veri e propri classici.

PlayStation 4

Nioh 2

MediEvil

Dreams

Concrete Genie

Days Gone

Gran Turismo Sport

Marvel’s Spider-Man

God of War

Horizon Zero Dawn

The Last of Us Remastered

Borderlands 3

NBA 2K20

Crash Team Racing Nitro-Fueled

Ace Combat 7: Skies Unknown

Doom Eternal

The Elder Scrolls V: Skyrim

FIFA 20

F1 2019

GRID

MotoGP 19

PlayStation VR

Astro Bot Rescue Mission

Blood & Truth

Wolfensein Cyberpilot

I giocatori che parteciperanno alla Milan Games Week potranno inoltre ricevere dell'anteprime di alcuni dei giochi più attesi della prossima stagione videoludica. Nell'area Teatro verranno infatti mostrati dei filmati di Death Stranding di Hideo Kojima, in arrivo il prossimo 8 novembre, e Watch Dogs: Legion, in uscita invece il 6 marzo 2020. Per l'open world di Ubisoft sarà allestita una un’area ad hoc per le photo opportunity. I visitatori potranno aspettarsi anche degli assaggi di Final Fantasy 7 Remake e Iron Man VR.

Per la prima volta in assoluto, inoltre, i giocatori italiani avranno l'opportunità di acquistare i prodotti esclusivi di PlayStation Gear, con sconti riservati agli abbonati al PS Plus. Segnaliamo, infine, che la Milan Games Week ospiterà le fasi conclusive del GT Sport e-Cup by Mercedes-Benz, il torneo italiano dedicato a Gran Turismo Sport.