PS4: oltre un miliardo di giochi venduti dal 2015 ad oggi

Sappiamo che Sony ha distribuito 100 milioni di console PS4 dal novembre 2013 ad oggi, ma quanti sono i giochi venduti per PlayStation 4 e PS4 PRO? Tanti, tantissimi... ovvero un miliardo!

Sony Corporation ha fatto sapere che al 30 giugno 2019 sono stati venduti in tutto il mondo 924 milioni di giochi fisici per PlayStation 4, il dato però non tiene conto dei giochi distribuiti negli anni fiscali 2013 e 2014, alla fine di quest'ultimo erano stati venduti 81.8 milioni di giochi, il totale raggiunge e supera il miliardo di videogiochi fisici venduti.

PlayStation 4 è anche la console che ha tagliato il traguardo dei 100 milioni di pezzi nel minor tempo, in 5 anni e 7 mesi, con due mesi di anticipo rispetto a PS2, che ha raggiunto lo stesso risultati in 5 anni e 9 mesi. Il dato rivelato da Sony non include i download digitali dal PlayStation Store, tenendo conto degli acquisti "liquidi" il totale cresce ulteriormente, le cifre del mercato digitale però non sono note.

Indubbiamente si tratta di numeri incredibili che testimoniano come PlayStation 4 sia riuscita a far breccia nel cuore dei giocatori, garantendosi anche la fedeltà degli stessi che negli anni hanno continuato ad acquistare numerosi giochi.