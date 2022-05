PS4 è morta? Non proprio, Sony la supporterà ancora per qualche anno

Fino a quando usciranno giochi per PS4? Apparentemente fino al 2025, almeno stando ai documenti diffusi da Sony Corporation nel corso dell'ultimo meeting interno della compagnia, nel quale Jim Ryan ha parlato di tanti argomenti legati al futuro di PlayStation.

Durante l'anno fiscale 2019, Sony ha pubblicato la maggior parte di suoi titoli first party su PS4 e come sappiamo ci sono ancora giochi in uscita per la console old-gen, come God of War Ragnarok ad esempio, senza considerare titoli come Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7, usciti sia su PS4 che su PS5.

La percentuale di pubblicazione dei giochi first party Sony su PS4 si sta abbassando ma nel 2025 si azzererà del tutto, per l'anno fiscale 2025 il colosso giapponese prevede di pubblicare il 50% dei giochi su PlayStation 5, il 30% su PC e il 20% su mobile, tagliando così definitivamente fuori la vecchia PlayStation 4, che a quel punto avrebbe ben dodici anni di vita alle spalle.

A quanto pare quindi, God of War Ragnarok non sarà l'ultimo gioco Sony per PS4, c'è da dire tuttavia che il supporto PlayStation Studios nei prossimi anni potrebbe limitarsi a poche produzioni come MLB The Show, giochi live e free to play (due GaaS per PlayStation sono in arrivo entro marzo 2023) e giochi minori magari pensati per le famiglie ed i giovanissimi.