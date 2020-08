PS4, nasconde i Dualshock 4 nel forno e non lo dice alla moglie: il disastro è servito

Nonostante sia agli sgoccioli, l'estate non è ancora finita e per milioni di ragazzi la tentazione di trascorrere il proprio tempo libero videogiocando con i propri amici è tanta. Così grande, che i genitori spesso hanno difficoltà a farli staccare dallo schermo.

Un padre di famiglia, di cui non conosciamo l'identità, ha optato per un approccio drastico: nel tentativo di impedire al figlio di continuare a giocare con la sua PlayStation 4, ha deciso di nascondergli i due Dualshock in un posto che nessuno avrebbe mai potuto immaginare: il forno! Il nascondiglio si è rivelato perfetto, forse anche un po' troppo: non solo non è mai stato scovato dal ragazzo, ma neppure dalla moglie, che il mattino successivo ignara della presenza dei due controller ha accesso il forno e... il resto potete facilmente immaginarlo!

I Dualshock, ovviamente, non hanno resistito alle alte temperature e si sono inesorabilmente sciolti come il T-800 alla fine di Terminator 2, divenendo completamente inutilizzabili. Potete apprezzare il risultato nello scatto allegato a questa notizia. Cosa può insegnarci tutto ciò? Beh, è semplice: mai nascondere i controller nel forno! Meglio optare per un altro nascondiglio...