PS4, Xbox One e Nintendo Switch, prezzi alle stelle: l'impatto del Coronavirus sull'usato

Persiste la difficile condizione sanitaria globale, con l'epidemia di Coronavirus/COVID-19 ancora non debellata e molti Paesi che stanno di conseguenza adottando misure drastiche per favorirne il contenimento.

L'arresto di molte attività produttive che ne è conseguito ha avuto un forte impatto sull'economia, ivi inclusa l'industria videoludica. Il settore, vista la necessità per moltissime persone di limitare le interazioni sociali e restare all'interno delle proprie case, è stato protagonista in un vero e proprio boom per il gaming in tutto il mondo. Al significativo incremento della domanda non ha tuttavia potuto corrispondere un parallelo incremento dell'offerta, a causa del rallentamento delle catene produttive internazionali. Tale condizione ha portato ad un impennata nei prezzi di console e giochi recenti sul mercato dell'usato.



A segnalarlo sono gli appassionati attivi sul forum di ResetEra. Tra gli esempi proposti figurano proposte di vendita di PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Un utente residente in Turchia riporta infatti di come attualmente il prezzo di tali console usate si collochi rispettivamente sui 450 e i 700 dollari, a fronte di prezzi di listino di circa 300 e 400 dollari. Situazione simile anche per Xbox One, anche se con incrementi leggermente più contenuti.



Altri frequentatori del forum internazionale si sono uniti alla discussione, segnalando situazioni simili per il mercato degli headset VR e persino di alcuni giochi, con Final Fantasy 7 Remake e Persona 5 Royal proposti rispettivamente a 120 e 80 dollari. Non sfugge infine al trend nemmeno Nintendo Switch, da tempo introvabile negli USA. Un utente originario dell'Indonesia segnala infatti prezzi doppi rispetto al normale.