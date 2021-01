PS4, non solo God of War e The Last of Us 2: ecco le esclusive più sottovalutate

Quando pensiamo a PlayStation 4, ci vengono in mente giochi come Uncharted 4, Horizon Zero Dawn, God of War e The Last of Us Part 2, grandi produzioni che hanno venduto milioni di copie diventando simboli di un intero marchio.

L'offerta della console di maggior successo della passata generazione non si esaurisce certamente lì, e include anche moltissime altre esclusive, alcune delle quali finite nel dimenticatoio nonostante le indubbie qualità. Mentre PlayStation 5 compie i primi passi sul mercato, abbiamo ben pensato di fermarci un attimo e volgere lo sguardo al passato, dando il giusto merito ad alcune delle esclusive per PS4 più sottovalutate in assoluto.

La prima che ci è venuta in mente è stata Driveclub, gioco di guida arcade sviluppato dall'ormai defunta Evolution Studios. Il magistrale supporto post-lancio non è riuscito a risollevarne le sorti dopo un lancio disastroso, i cui strascichi hanno messo in ombra le incredibili qualità della produzione, ancora oggi imbattuta per certi aspetti. Come non citare, inoltre, opere di Housemarque come Resogun e Alienation, dei veri e propri gioielli di giocabilità, oltre che una gioia per gli occhi. Appartenendo ad un genere di nicchia, non sono riuscite ad imporsi con decisione sul mercato e nei ricordi del pubblico generalista. Per scoprire gli altri giochi meritevoli di menzione, vi invitiamo a leggere il nostro speciale sui giochi per PS4 più sottovalutati di sempre e a guardare il video allegato in cima a questa notizia.