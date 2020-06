PS4 non verrà abbandonata: Sony continua ad investire nonostante PS5

Una nuova generazione è alle porte e Sony sta investendo fortemente su PlayStation 5: a dimostrarlo c'ha pensato il recente show "The Future of Gaming", che ha mostrato ufficialmente la console e ha messo sul piatto un gran numero si esclusive, sia first che third party, sia totali che temporali.

Tuttavia, nonostante sia proiettata al futuro, Sony non intende affatto abbandonare PlayStation 4, console di maggior successo di questa generazione che negli ultimi sette anni è entrata in oltre cento milioni di case. Ad assicurarlo è stato Matt MacLaurin, Vice Presidente della divisione UX Design di PlayStation, in una recente chiacchierata con i fan condotta su LinkedIn.

La questione è stata tirata in ballo da alcuni giocatori dispiaciuti per aver acquistato troppo tardi PlayStation 4. Uno di loro ha confessato che avrebbe preferito conservare i propri soldi e comprare direttamente PS5. A questo, MacLaurin ha risposto: "Starai bene. C'è ancora tanta vita in PlayStation 4". Ad un altro giocatore che ha espresso il medesimo dispiacere, il VP ha invece detto: "Prenditi il tuo tempo. Stiamo ancora investendo molto in PS4".

Insomma, se anche voi rientrate in questa categoria, non temete. Sony continuerà a supportare PlayStation 4 in futuro, com'è giusto che sia, anche se non è ancora ben chiaro come. Nell'immediato futuro c'è The Last of Us Part 2, mentre tra poco più di un mese toccherà a Ghost of Tsushima. E dopo? In tempi recenti, a dire il vero, il Presidente Jim Ryan ha affermato che Sony intende dedicarsi allo sviluppo di giochi first party esclusivi per PS5.