PS4: nuova offerta della settimana, doppi sconti PS Plus e giochi a meno di 20 euro

Come ogni mercoledì il PlayStation Store europeo si aggiorna con tante nuove offerte sui migliori giochi per PS4, questa settimana inoltre tornano i Doppi Sconti per gli abbonati al servizio PlayStation Plus.

Doppi Sconti PS Plus

Come funzionano i Doppi Sconti del PlayStation Store? E' semplice, gli abbonati PS Plus raddoppieranno la percentuale di sconto proposta. Ad esempio, un gioco è scontato del 20% per tutti? La percentuale sale al 40% per i membri Plus. Tra i giochi in promozione troviamo Spyro Reignited Trilogy, Red Dead Redemption 2, Farming Simulator 19, GTA V, The Crew 2 Gold Edition, Civilization VI, Shadow of the Tomb Raider, Saints Row The Third Remastered e Metro Exodus, solamente per citarne alcuni.

Giochi a meno di 20 euro

Altra categoria piuttosto interessante che include giochi come F1 208, DOOM 64, Call of Duty Modern Warfare Campaign Remastered, DOOM, Just Cause 3 XXL Edition, Just Cause 4, Steep, Naruto to Boruto Shinobi Striker, The Division, For the King, Batman The Telltale Series e tantissimi altri.

Offerta della Settimana

Infine, ecco la nuova offerta della settimana sul PlayStation Store: Jump Force costa solamente 17.49 euro invece di 69.99 euro mentre la Ultimate Edition ha un prezzo di 27.49 euro invece di 109,99 euro.