PS4: nuova offerta della settimana e giochi in sconto a meno di 5 e 15 euro

Sul PlayStation Store è partita oggi la nuova offerta divertimento continuo ma questa non è l'unica occasione di risparmio, arrivano anche la nuova offerta della settimana e tanti sconti sui giochi a meno di 15 e 5 euro.

Offerta della Settimana

Just Cause 4 è il protagonista della promozione della settimana, con l'edizione standard venduta a 9.99 euro, la Gold Edition a 14.99 euro e la Complete Edition a 17.49 euro, una bella occasione per acquistare il gioco completo e il Season Pass ad un prezzo davvero contenuto.

Giochi a meno di 15 euro

In questa categoria rientrano giochi come Dying Light, Tennis World Tour, LEGO Jurassic World, Assassin's Creed IV Black Flag, Rayman Legends, Tom Clancy's The Division, Batman Arkham Knight, Anthem e Battlefield 1 Revolution.

Giochi in sconto a meno di 5 euro

Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad una lista ben nutrita che ospita produzioni come INSIDE, Mass Effect Andromeda, Life is Strange, NBA 2K20, Bleed e Titan Attacks, solamente per citare alcuni giochi. Degna di nota in particolare l'offerta su NBA 2K20 in vendita a 4,99 euro fino al 21 maggio.