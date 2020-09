PS4 nuovi sconti sui giochi PlayStation Hits a partire da 5.99 euro

La nuova ondata di sconti settimanali sul PlayStation Store coinvolge anche i giochi della collana PlayStation Hits, in vendita a prezzi ridotti a partire da 5.99 euro, scopriamo insieme le nuove offerte.

I giochi PlayStation Hits in formato digitale costano normalmente 19.99 euro, tra i giochi in promozione troviamo Terraria PlayStation 4 Edition a 9.49 euro, DOOM (2016) a 5.99 euro, Dishonored 2 a 14.99 euro e Rayman Legends a 9,99 euro. Putroppo l'elenco finisce qui e tutti gli altri giochi della collana sono venduti a prezzo pieno. Tra i titoli della linea economica figurano Yakuza Zero, Need for Speed Rivals, Bloodborne, Uncharted 4 Fine di un Ladro Edizione Digitale, inFamous Second Son, Killzone Shadow Fall, Watch Dogs, Dragon Ball Xenoverse e tanti altri.



Vi ricordiamo che sono attivi anche i Doppi Sconti PlayStation Plus con centinaia di giochi in offerta e la possibilità per gli abbonati Plus di raddoppiare la percentuale di sconto offerta. Una bella occasione per fare scorta di nuovi titoli a prezzo ridotto, le promozioni citate proseguiranno fino al primo ottobre, avete dunque tutto il tempo necessario per ricaricare il vostro portafoglio PSN e procedere con gli acquisti. Avete trovato qualcosa di vostro gradimento? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.