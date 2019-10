PS4: con il nuovo aggiornamento sarà possibile creare party di 16 giocatori

Come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, questa settimana arriverà l'aggiornamento 7.00 di PlayStation 4, che purtroppo si porterà via alcune funzioni della console, come ad esempio la compatibilità con le funzioni di Facebook, ma doterà PS4 di altre interessanti caratteristiche.

Quella principale è la possibilità di creare party fino a 16 giocatori, raddoppiando così la capienza rispetto a prima. Tale cambiamento era stato già introdotto a giugno con il PlayStation Preview Program, ed evidentemente i test sono andati bene e Sony ha deciso di sbloccare questa caratteristica per tutti gli utenti.

Se avete dunque tonnellate di amici con cui giocare, da adesso far caciara insieme su PS4 sarà ancora più bello. E se nel casino vi perdete parti della conversazione, la nuova trascrizione della chat può convertire le voci in testo appunto, da mostrare su un secondo schermo.

Tra le altre caratteristiche dell'aggiornamento, il supporto al Remote Play anche per i dispositivi Android, purché montino la versione 5.0 o superiore del sistema operativo, e la possibilità di utilizzare il DualShock 4 su praticamente tutti i dispositivi mobile.

Come detto invece, Sony ha interrotto la propria collaborazione con Facebook e dunque non sarà più possibile condividere stati, immagini, trofei e video sul social network di Mark Zuckerberg direttamente dalla console, come invece avvenuto fino ad ora.

Che ne pensate di queste nuove caratteristiche? Vi attira la possibilità di giocare in gruppi da 16?