PS4, nuovo record: un giocatore riesce a conquistare 50 Trofei di Platino in 20 ore

Lo youtuber PS4Trophies, il cui nome la dice lunga sulla sua attività videoludica preferita, afferma di essere riuscito a stabilire un nuovo record mondiale su PlayStation 4 conquistando la bellezza di 50 Trofei di Platino dopo essersi cimentato in una maratona di 20 ore di gioco.

Prima di lanciarsi in questa sfida, il creatore di contenuti si è autoimposto delle regole ferree per portare a compimento la sua caccia ai trofei di platino, la più importante delle quali riguarda l'impossibilità di utilizzare giochi non provenienti dalla ludoteca PS4 come, ad esempio, i titoli PS Vita.

Come possiamo facilmente intuire, la scelta dello youtuber è ricaduta su progetti indipendenti "minori" che non richiedono un dispendio di tempo eccessivo per poter essere completati. In questo modo, l'autore ha potuto massimizzare gli sforzi ed evitare di impegnarsi in sessioni di gameplay troppo estenuanti: a prescindere dagli "stratagemmi" attuati per raggiungere l'obiettivo prefissato, l'impegno profuso è stato davvero notevole.

In cima e in calce alla notizia trovate due video confezionati dallo youtuber per testimoniare le fasi salienti della sua maratona in streaming, ossia la parte iniziale e le ore finali dell'impresa videoludica. Per rimanere in tema PS4, su queste pagine trovate il video del Back Button Attachment del controller DualShock 4 e potete leggere i messaggi con gli auguri di Natale 2019 degli sviluppatori Sony.