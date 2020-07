PS4 in offerta da GameStop, tutti i nuovi sconti del volantone estate 2020

GameStop lancia oggi il nuovo volantone estivo con tante offerte valide fino al 29 luglio, tra queste troviamo anche sconti su PlayStation 4 e PS4 PRO, vediamo insieme le principali promozioni attive online e nei negozi GameStopZing.

PlayStation 4 PRO 1TB costa 369.98 euro, varie le configurazioni disponibili tra cui il bundle con il Voucher Fortnite, pacchetto di contenuti digitali del valore di 31 euro. Ancora più conveniente PlayStation 4 Slim 1TB (varie configurazioni disponibil) con Battlefield 1 in regalo a 349,98 euro. Volete spendere ancora meno? In questo caso allora l'offerta giusta per voi è quella legata a PlayStation 4 Slim 500 GB con gioco PlayStation Hits a scelta tra una selezione di giochi a 289,98 euro.

Ovviamente è possibile risparmiare ulteriormente portando indietro la propria console usata, fino a 180 euro portando PS4 PRO, Xbox One X o Nintendo Switch, 150 euro portando PS4 e 50 euro portando indietro una Xbox One S. GameStopZing ricorda che "in caso di promozioni che prevedono il ritiro di console è necessario che le stesse siano integre, funzionanti, non manomesse, complete di tutti gli accessori compresi al momento dell'acquisto. Visita il negozio a te più vicino per conoscere ulteriori dettagli e avere conferma sulla ritirabilità del tuo prodotto."