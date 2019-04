PS4 in offerta da Mediaworld con PlayStation Classic in bundle

Mediaworld lancia una nuova offerta (valida solo online) che propone PlayStation 4 Slim e PlayStation Classic in bundle a prezzo scontato, abbinamento che permetterà di acquistare entrambe le console risparmiando più di 60 euro.

La nuova offerta di Mediaworld coinvolge PS4 Slim Slim 500 GB Jet Black con un controller DualShock 4 e PlayStation Classic in vendita combinata a 289 euro anzichè 358,90 euro. La promozione è valida solamente per gli acquisti effettuati online sul sito di MediaWorld, offerta valida solamente per un periodo di tempo limitato e fino ad esaurimento scorte. Si tratta di una buona occasione per acquistare PlayStation 4 e ricevere in regalo la riedizione della prima storica console Sony, ottima idea regalo anche in vista delle imminenti festività di Pasqua.

Nota Bene: Questa notizia non è un contenuto sponsorizzato, dal momento che ci siamo limitati a segnalare delle offerte che riteniamo possano essere interessanti per i nostri lettori. Tutti i nostri contenuti dai quali otteniamo una commissione sulle vendita sono indicati da una apposita grafica che riporta la dicitura "contenuto sponsorizzato".