PS4 offerte Black Friday: la console Sony in sconto da Mediaworld

Il volantino Black Friday Mediaworld è finalmente online con tutte le offerte per la settimana del Venerdì Nero: tra i prodotti in promozione troviamo anche le console con particolare riferimento a PlayStation 4 e PlayStation 4 PRO.

Tre le promozioni attualmente presenti online e disponibili per l'acquisto da Mediaworld: la catena propone PS4 Slim 500 GB a 285.99 euro (invece di 299.99 euro), PS4 PRO Gamma a 393 euro invece di 409.99 euro e infine il bundle PS4 Slim 1TB con tre giochi (Horizon Zero Dawn Complete Edition, Uncharted 4 Fine di un Ladro, Gran Turismo Sport) a 339 euro invece di 359,99 euro.

Navigando sul sito di Mediaworld è possibile trovare anche giochi, accessori, abbonamenti (Xbox Game Pass, PlayStation Plus, PlayStation Now) e altre console come Nintendo Switch in offerta per il Black Friday. Da segnalare anche le offerte di Mediaworld sui giochi per PS5 tra cui Marvel's Spider-Man Miles Morales, uno dei giochi di lancio della console next-gen di Sony.

Le offerte di Mediaworld per il Black Friday 2020 andranno avanti fino al 30 novembre (giorno del Cyber Monday) salvo esaurimento delle scorte disponibili online e nei punti vendita aperti. Avete già deciso cosa comprare? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.