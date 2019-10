PS4 Offerte: migliori giochi a sconto sul PlayStation Store fino al 16 ottobre

Partono oggi sul PlayStation Store i nuovi sconti della serie Games of a Generation, con centinaia di giochi PlayStation 4 in offerta, tra cui tante esclusive e titoli di terze parti. Da Marvel's Spider-Man a Call of Duty Black Ops 4, la scelta è davvero vasta!

Gli sconti andranno avanti fino al 16 ottobre, di seguito riportiamo la lista così come diffusa da Sony Interactive Entertainment, senza prezzi poichè variabili in base allo store di riferimento, inoltre in alcuni casi sono previsti sconti aggiuntivi per gli abbonati PlayStation Plus.

Sconti Giochi PS4

ARK Survival Evolved Founder’s Edition

ARK Survival Evolved Explorer’s Edition

ARK Survival Evolved Season Pass

Assassin’s Creed Odyssey Deluxe Edition

Assassin’s Creed Origins Deluxe Edition

Batman Arkham Knight

Batman Arkham Knight Premium Edition

Battlefield 1

Battlefield V Deluxe Edition

Call of Duty Black Ops 4

Call of Duty Black Ops 4 Black Ops Pass

Call of Duty Black Ops 4 Digital Deluxe

Call of Duty WWII Digital Deluxe

Call of Duty WWII Gold Edition

Complete Your ARK Season Pass

Conan Exiles

Crash Team Racing Nitro-Fueled

Crash Team Racing Nitro-Fueled Nitros Oxide Edition

Dark Souls III Deluxe Edition

Detroit Become Human Digital Deluxe Edition

Diablo III Eternal Collection

Dragon Ball FighterZ FighterZ Edition

EA SPORTS UFC 3 Deluxe Edition

ESO Elsweyr Standard

ESO Elswyer CE

ESO Elswyer CE Upgrade

Far Cry 4 Gold Edition

Far Cry 5 Gold Edition

Grand Theft Auto V Premium Online Edition

Injustice 2 Legendary Edition

Jurassic World Evolution

Jurassic World Evolution Deluxe Edition

LEGO WORLDS

Metro Redux

Need for Speed Payback Deluxe Edition

No Man’s Sky

Overwatch Legendary Edition

Persona 5 Ultimate Edition

Project CARS Game of the Year Edition

Project CARS 2

Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 Special Edition

Resident Evil 2 Deluxe Edition

Resident Evil 7 Biohazard

Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition

Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration

Rocket League

Sniper Elite 4 Digital Deluxe Edition

Spyro + Crash Remastered Game Bundle

Tekken 7 Rematch Edition

The Crew 2 Deluxe Edition

The Elder Scrolls Morrowind

The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition

The Sims 4 Deluxe Party Edition

The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Gold Edition

Tomb Raider Definitive Edition

Watch Dogs 2 Deluxe Edition

L'elenco delle offerte PS4 (al via nel pomeriggio in Italia) include tra gli altri Watch Dogs 2, Resident Evil 7, Resident Evil 2 Remake, The Crew 2, Tekken 7, Far Cry 5, Batman Arkham Knight, Assassin's Creed Odyssey, Battlefield V e tanti altri giochi per PlayStation 4. Avete già deciso cosa comprare? Ricordiamo che gli sconti riportati qui sopra sono validi da oggi e fino al prossimo 16 ottobre.