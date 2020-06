PS4 e PlayStation 4 Pro: sconti sui bundle con The Last of Us 2 da GameStop

Vi è venuta una voglia matta di giocare a The Last of Us Part 2 dopo aver visto le incredibili recensioni, ma non avete una PlayStation 4? Non c'è problema. Per salutare l'arrivo del nuovo capolavoro firmato Naughty Dog, GameStop ha lanciato una serie di offerte sui bundle di PS4 e PlayStation 4 Pro. Scopriamole assieme.

Tanto per cominciare è possibile acquistare PS4 500 GB con il pacchetto Neo Versa di Fortnite e un gioco a scelta tra The Last of Us Parte II, Nioh 2, Death Stranding e Days Gone a 299,98 euro. L'analoga configurazione, con PS4 Pro 1TB al posto della console base, è invece offerta a 399,98 euro. Disponibile all'acquisto anche PS4 1TB con tre giochi PlayStation Hits (Horizon Zero Dawn, God of War e The Last of Us Remastered) assieme a un gioco a scelta tra The Last of Us Parte II, Nioh 2, Death Stranding e Days Gone a 359,98 euro.

Ne approfittiamo per ricordare che sono ancora disponibili alcune delle offerte su PS4 di inizio giugno, ossia PS4 da 500 GB a 299,98 euro assieme a Marvel's Spider-Man e Detroit: Become Human, e la PS4 Pro 1TB Limited Edition di Death Stranding con una copia del gioco di Hideo Kojima e Anthem.

Tutte le promozioni sopra riportate scadono il prossimo 28 giugno. Per maggiori informazioni potete recarvi presso il vostro punto vendita preferito oppure sul sito ufficiale di GameStop.