PS4 e PlayStation 5, il 2022 in video: un anno da incorniciare nella clip di Sony

Nell'impaziente attesa che arrivi il 2023, il primo vero anno di esclusive next gen su PS5, Sony e PlayStation Italia confezionano una clip che ripercorre idealmente le principali tappe del '2022 videoludico' trascorso dai giocatori PS4 e PlayStation 5.

"Che anno! I nostri buoni propositi per il 2023 sono continuare a giocare e non dare la colpa al lag", recita scherzosamente il messaggio di Sony che accompagna il wrap-up del 2022 videoludico vissuto dalla community PlayStation.

Il video datoci in pasto dal colosso tecnologico giapponese e dalla divisione italiana del team PlayStation riassume le emozioni restituite dalle esclusive PS4 e PlayStation 5 più importanti del 2022, dall'esplorazione delle sconfinate ambientazioni di Horizon Forbidden West nei panni di Aloy alla battaglia combattuta da Kratos e Atreus nei Nove Regni di God of War Ragnarok.

Nel filmato che sta facendo il giro dei social non mancano poi i riferimenti ai tanti eventi organizzati negli ultimi dodici mesi dalla poderosa macchina promozionale di Sony: uno degli esempi più emblematici dello sforzo compiuto dall'azienda nipponica per rinsaldare il legame con i propri fan è certamente rappresentato dalla statua di Aloy installata a Firenze per celebrare Horizon Forbidden West. E che dire allora dell'esilarante spot di PlayStation Store con Mara Maionchi e i 'cocchi di nonna'?

Cosa ne pensate dell'offerta videoludica confezionata su PS4 e PlatStation 5 da Sony in questo 2022 che sta per volgere al termine? Fatecelo sapere con un commento.