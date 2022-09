PS4, PlayStation 5 e i giochi in uscita nel 2022: Sony elenca i 15 titoli più attesi

Dalle pagine del PlayStation Blog, Sony Interactive Entertainment ha stilato l'elenco dei 15 videogiochi più importanti che sono destinati ad arrivare su PS4 e PlayStation 5 da qui a fine anno.

Nonostante i tanti posticipi verificatisi nel corso degli ultimi mesi, la 'stagione videoludica autunno-inverno' sarà comunque ricca di nuovi titoli da fruire su piattaforme PlayStation. L'ampio caleidoscopio di esperienze da vivere su PS4 e PlayStation 5 entro fine 2022 annovera gemme indie del calibro di Tunic (qui trovate la nostra recensione dell'imperdibile avventura Tunic) e kolossal tripla A come Call of Duty Modern Warfare 2, Gotham Knights e The Callisto Protocol. E che dire allora di A Plague Tale Requiem, Sonic Frontiers e Valkyrie Elisium?

Senza nulla togliere a CoD e agli altri videogiochi multipiattaforma che andranno ad arricchire il catalogo del PS Store da qui alle prossime settimane, il vero piatto forte dell'offerta confezionata da Sony per questo fine anno è certamente rappresentato da God of War Ragnarok, il kolossal di SIE Santa Monica che proseguirà l'odissea norrena intrapresa nel 2018 da Kratos e Atreus. Eccovi allora la lista dei 15 giochi 'in evidenza' del PS Blog:

Tunic - 27 settembre su PS4 e PS5

Post Void - 29 settembre su PS4 e PS5

Valkyrie Elysium - 29 settembre su PS4 e PS5

A Plague Tale: Requiem - 18 ottobre su PS5

Gotham Knights - 21 ottobre su PS5

New Tales from the Borderlands - 21 ottobre su PS4 e PS5

Call of Duty: Modern Warfare 2 - 28 ottobre su PS4 e PS5

Skull and Bones - 8 novembre su PS5

Sonic Frontiers - 8 novembre su PS4 e PS5

God of War Ragnarok - 9 novembre su PS4 e PS5

Goat Simulator 3 - 17 novembre su PS5

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me - 18 novembre su PS4 e PS5

The Callisto Protocol - 2 dicembre su PS4 e PS5

Marvel's Midnight Suns - 2 dicembre su PS4 e PS5

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion - 13 dicembre su PS4 e PS5

