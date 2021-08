PS4 e PlayStation 5: il nuovo spot di Sony celebra i 'giochi mozzafiato'

I rappresentanti di Sony Interactive Entertainment proseguono la campagna mediatica legata allo slogan di PS5 Il Gioco non ha Limiti con uno spot che celebra le esperienze videoludiche più importanti in cui immergersi su console PlayStation di questa e della passata generazione.

"Entra in mondi mozzafiato, scopri storie incredibili e incontra personaggi indimenticabili nei giochi ora disponibili e in arrivo su PlayStation", recita il messaggio che fa da cappello introduttivo al nuovo trailer che ci tuffa nelle atmosfere dei videogiochi più iconici da fruire su PS4 e PS5.

Scorrendo le scene dello spot possiamo così intravedere i protagonisti e le ambientazioni di esclusive come Horizon Forbidden West, Ratchet & Clank Rift Apart, Returnal, Gran Turismo 7 o Death Stranding e Ghost of Tsushima nelle rispettive versioni Director's Cut, come pure di kolossal multipiattaforma come Resident Evil Village, FIFA 22, Hogwarts Legacy, GTA 5 nextgen e tantissimi altri.

Prima di lasciarvi al video in apertura d'articolo, vi invitiamo a leggere questo nostro approfondimento sulle ultime novità riguardanti i timori sul possibile aumento di prezzo di PS5 e Xbox Series X/S causato dalla crisi dei semiconduttori che sta interessando ormai da mesi l'intera filiera produttiva e la catena di distribuzione di console e GPU.