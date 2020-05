PS4 PlayStation Hits: sconti e offerte sui migliori giochi per i Days of Play

Vi abbiamo già segnalato le offerte sui migliori videogiochi per PlayStation 4 al via dal 25 maggio, in contemporanea è partita anche la promozione dedicata ai giochi della collana economica PlayStation Hits, venduti ad un prezzo ancora più basso fino all'8 giugno.

Sono 6 i giochi in offerta per i Days of Play: The Last of Us Remastered, God of War, Horizon Zero Dawn Complete Edition, Nioh, Rayman Legends e Gran Turismo Sport, in vendita a 14,99 euro l'uno.

Giochi PlayStation Hits

Da notare come Horizon Zero Dawn venga proposto nella ricca Complete Edition che include oltre al gioco anche l'espansione The Frozen Wilds, l'unica pubblicata da Guerrilla Games per l'avventura di Aloy. Gli altri giochi sono invece in versione Standard, privi di DLC, espansioni o altri contenuti extra. In ogni caso si tratta di prezzi davvero convenienti, con appena 15 euro è possibile acquistare alcuni dei migliori giochi PlayStation 4 degli ultimi anni e chissà che prima della fine dei Days of Play la promozione non possa ospitare ulteriori titoli PS Hits nei prossimi giorni.