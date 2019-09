PS4 e PlayStation VR: un video mostra i migliori giochi disponibili e quelli in arrivo

Non paghi della sorpresa rappresentata dal lancio della collana economica Only on PlayStation, i vertici di Sony lanciano la campagna promozionale "Live the Game" per celebrare il successo di PlayStation VR con un video sui migliori giochi disponibili e quelli in arrivo.

Il trailer confezionato dai curatori del canale YouTube ufficiale di PlayStation Europe apre una finestra sul caleidoscopico multiverso di esperienze da vivere in realtà virtuale su PS4, con sogni sci-fi come No Man's Sky Beyond o Wolfenstein Cyberpilot e avventure thrilling come Blood & Truth o Five Nights at Freddie's VR.

Di particolare interesse per i possessori di PSVR e di chi intende dotarsi a breve del caschetto delle meraviglie di Sony è poi la parte del video dedicata interamente ai videogiochi in realtà virtuale destinati ad approdare sul Monolite Nero nel corso dei prossimi mesi. I due progetti scelti dal colosso videoludico giapponese per rappresentare quanto di buono ci attende a breve su PlayStation VR sono Paper Beast, il nuovo gioco VR del papà di Another World, e Iron Man VR, l'action in soggettiva dedicato al Vendicatore più amato (ed egocentrico) del pantheon di supereroi Marvel.

Se volete volgere il vostro sguardo al futuro (sia prossimo che remoto) di PSVR, sulle pagine di Everyeye trovate un approfondimento sulle nuove uscite di settembre su PlayStation VR e un interessante articolo sui rumor legati alla next-gen e, nella fattispecie, alla presentazione di PlayStation VR 2 per PS5.