PS4 'poteva essere l'ultima console PlayStation', rivela un ex dirigente Sony

La redazione di VideoGamesChronicle riprende le importanti dichiarazioni condivise da Shahid Kamal Ahmad, ex dirigente Sony, in merito al destino che sarebbe spettato all'intera divisione videoludica del colosso tecnologico giapponese qualora PS4 non avesse ottenuto il successo commerciale sperato dall'azienda.

A detta dei giornalisti di VGC, le dichiariazioni di Ahmad sarebbero state rese dall'ex dirigente della divisione Indie di SIE a margine dell'intervista concessa ai curatori del documentario PlayStation Revolution in arrivo a settembre.

Nel condividere questo interessante retroscena, Ahmad parte con le riflessioni sul "difficile periodo" attraversato da Sony negli anni di PS3: "La PS3 è stata molte cose per molte persone diverse, ma si è trattato sicuramente di un periodo difficile perchè è stato necessario molto lavoro per ovviare al deficit monecario creato dal lancio di questo straordinario hardware. [...] La divisione PlayStation che è emersa alla fine dell'era PS3 era un'entità molto più grintosa, determinata e focalizzata rispetto a quella più 'aristocratica' della prima fase di PS3".

Fatto questo dovuto preambolo, l'ex dirigente Sony rivive le emozioni dell'evento di presentazione di PS4 e afferma che "penso che anche noi siamo rimasti sorpresi da quanto incredibile fu al tempo la ricezione di PS4, perchè è stata una specie di redenzione. Avevamo superato l'increndio con PS3 e ora tutto era in linea. Abbiamo dovuto fare tutto per bene perchè, in caso contrario, avrebbe potuto essere la fine".

Per Ahmad, quindi, buona parte del successo di PlayStation 4 sarebbe da attribuire al cambiamento culturale dei dirigenti di Sony dopo le difficoltà incontrate nell'era PS3: "La strategia di PS4 era impostata e tutto ciò che ci rimaneva da fare era lanciarla e aspettare la reazione del pubblico. I nostri partner erano presenti, gli sviluppatori erano coinvolti, il prezzo era stato fissato e sono state prese anche delle importanti decisioni sui DRM, che erano stati così controversi in altri eventi".