PlayStation 4 e PS4 PRO, firmware 8.50 presto in arrivo: primi dettagli dalla Beta

A quasi cinque mesi di distanza dal lancio del firmware 8.0 di PlayStation 4 e PS4 PRO, sono ufficialmente partiti i test per la versione in Beta di quello che, una volta pubblicato, sarà l'aggiornamento che porterà il software di sistema di PS4 alla versione 8.50.

A darne notizia sono i giornalisti di MP1st nel riferire l'arrivo della mail di Sony che invita i propri tester a scaricare, appunto, la versione in Beta del firmware 8.50 di PlayStation 4. Stando alle note della patch, il prossimo aggiornamento del software di sistema della console Sony non si limiterà ad apportare la consueta infornata di ottimizzazioni e rifiniture al codice ma andrà a introdurre delle aggiunte e delle modifiche alle funzionalità accessibili agli utenti.

La prima novità riguarderà la rimozione delle schede legate alla Community PlayStation, una funzione che, evidentemente, Sony reputa superflua per lo scarso utilizzo da parte dei giocatori PS4. Nel changelog della Beta del firmware 8.50 viene citata anche l'introduzione di un pulsante nella schermata della sessione di gioco per inviare la richiesta di partecipazione a un gruppo.

Sempre nel firmware 8.50 dovrebbe essere integrata anche una funzione, all'interno dei messaggi, per attivare o disattivare la ricezione delle notifiche da parte di ciascuno dei gruppi in cui si è iscritti. L'altro intervento sulla "qualità di vita" riguarderà lo status di "invisibile" che si attiverà in automatico giocando a un titolo che si è deciso di nascondere dalla propria cronologia. Tutti questi interventi dovrebbero rientrare nelle novità previste con il firmware 8.50 di PlayStation 4 e PS4 PRO che, si presume, sarà disponibile entro breve.